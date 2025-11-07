La Nazione: Sempre la stessa storia
“Stessa Storia. Adesso Vanoli” Scrive il QS de La Nazione in prima pagina. Il quotidiano continua poi nel sottotitolo: “Vantaggio Sohm e i soliti errori. Il Mainz la ribalta al 94'”
Pagine 2-3
Nella pagine interne spazio all'analisi del match: “Viola, birra amarissima" e ancora "Ribaltone choc al 94. E oggi la squadra a Vanoli".
Pagine 4-5
Il quotidiano riposta anche le parole del tecnico ad interim: “Autocritica Galloppa: troppi errori, così fa molto male”. Infine uno sguardo anche al futuro: “Panchina, è fatta per Vanoli. Oggi il tecnico al Viola Park".
