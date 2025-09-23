Fabregas: "La vittoria contro la Fiorentina ci ha rinforzati. Siamo un grande spogliatoio, manteniamo la mentalità"

Dopo il successo contro la Fiorentina arrivato domenica, l'allenatore del Como Cesc Fabregas è intervenuto a Sport Mediaset alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Sassuolo: “Vogliamo vincere dominando dal primo minuto, cominciando la gara con energia. Dovremo essere molto bravi per evitare errori. Dovevamo recuperare bene, ogni tre giorni funziona così”.

“Vincere ti rinforza. E contro la Fiorentina…”

Sull'entusiasmo dello spogliatoio: “Vincere ti rafforza, dopo la vittoria contro la Fiorentina abbiamo lavorato in un'altra maniera, più positiva. L'atmosfera aiuta tanto e noi siamo un grande spogliatoio. I ragazzi sono contenti, ma è vietato fermarci e dobbiamo continuare ad avere questa mentalità”.