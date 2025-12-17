Fagioli: "Siamo ripartiti alla grande per atteggiamento, contro il Verona abbiamo dominato. La Fiorentina ha fatto passi in avanti"

Alla vigilia della gara di Conference contro il Losanna, il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli è intervenuto in conferenza stampa: “Contro il Verona ho fatto una buona partita, ma al di là della prestazione personale si sono visti dei passi in avanti da parte di tutti. Chiaramente manca il risultato, che è quello che conta, e ora dobbiamo fare di tutto per ottenerlo il più velocemente possibile”.

“Fatti passi in avanti, però conta il risultato”

“Mi piace giocare come mezzala o davanti alla difesa, gioco dove mi chiede il mister. Ripeto, contro il Verona siamo migliorati, abbiamo trovato più meccanismi. Però, vuoi o non vuoi, conta il risultato. Secondo me l'atteggiamento è stato positivo, poi in campo andiamo noi e le prestazioni dei singoli contano per portare a casa il risultato”.

“Dominato contro il Verona. Siamo ripartiti alla grande”

Sullo spogliatoio: “Nessuno è ovviamente felice della situazione. C'è stato un confronto due settimane fa, è vero, e da questo siamo ripartiti alla grande, almeno a livello di atteggiamento. Si è vista una Fiorentina che ha dominato la partita. Poi giustamente la gente vuole i risultati, anche noi li vogliamo. Dobbiamo mettere a posto delle lacune, ma per atteggiamento qualcosa si è visto”.