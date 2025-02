L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato della situazione delle infrastrutture in Italia. Ecco le sue parole a SPOBIS: “Il calcio italiano è rimasto indietro sulla costruzione degli impianti. Non ci sono problemi sulla qualità del gioco o sulla competitività del campionato, ma molti stadi non sono all'altezza degli standard internazionali”.

“Accelerato il rifacimento in città strategiche, come Firenze. Ma…”

E aggiunge: “Quantomeno, gli Europei del 2032 sono stati assegnati a Italia e Turchia; questo accelera il processo di rifacimento di impianti in città strategiche come Roma e Milano, ma anche a Firenze, Bologna, Empoli… Purtroppo la burocrazia è ancora un enorme ostacolo per noi, manca la capacità di trasformare i piani in opere concrete”.