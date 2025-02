Da poco ufficializzate le decisioni del giudice sportivo sulla 23esima giornata di Serie A che ha visto la Fiorentina impegnata al Franchi contro il Genoa. Confermata la giornata di stop per Pietro Comuzzo, che ha ricevuto un giallo contro il Grifone da diffidato. Per quanto riguarda la prossima avversaria della Fiorentina in Serie A, una giornata di squalifica anche a Denzel Dumfries, anche lui alla quinta sanzione stagionale ricevuta durante il derby meneghino.

Entrambi i giocatori sconteranno la squalifica durante la 24esima giornata, quando Inter e Fiorentina scenderanno in campo a San Siro lunedì sera. I due giocatori possono invece regolarmente scendere in campo giovedì sera al Franchi per il recupero di Fiorentina-Inter. Da sottolineare anche la prima ammonizione ricevuta da Federico Peluso, collaboratore di Palladino.