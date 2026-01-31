La probabile formazione della Fiorentina: attaccanti recuperati, ma entrambi verso la panchina. Parisi pronto a tornare dal 1', su Ndour...

Tutto pronto per la sfida di domani alle 18, quando al Maradona la Fiorentina andrà a far visita al Napoli. Vanoli torna con la testa al campionato: prevedibile quindi un ritorno alle ‘certezze’ precedenti a quanto visto in campo contro il Como.

Le scelte di Vanoli

In porta tornerà De Gea, e questa non è certo una notizia; anche la difesa sarà composta dai soliti sospetti, con Dodo largo a destra e Gosens a sinistra: fra di loro pronti Pongracic e Comuzzo. In cabina di regia ci va Fagioli, davanti a lui c'è bagarre: previsto un centrocampo fisico con Mandragora e Brescianini interpreti, ma scalpita Ndour. Sulla destra torna il ristabilito Parisi dal 1', sulla sinistra invece dipenderà dalla condizione di Kean e Piccoli, entrambi recuperati ma verso la panchina, quantomeno in partenza: previsto un adattamento di Gudmundsson come centravanti, che quindi lascerebbe spazio a Solomon sulla sinistra.

La probabile formazione

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Solomon; Gudmundsson