Alla fine, a sorpresa, Kayode la spunta su Pierozzi. Le prospettive dei due talenti viola per la prossima stagione

Non è da escludere che, nelle ultime settimane di mercato, la Fiorentina vada alla ricerca di un nuovo terzino destro, un'alternativa a Dodò che abbia maggiore esperienza rispetto a Michael Kayode. Nel frattempo, però, il fresco campione d'Europa con l'Italia under 19 è stato confermato nella rosa della prima squadra, se vogliamo a sorpresa rispetto a quelle che erano le aspettative. Si pensava, infatti, che sarebbe stato Niccolò Pierozzi a fare il salto di categoria, dopo l'ottima stagione con la maglia della Reggina.

Invece la scelta è ricaduta su Kayode, già schierato più volte da Italiano nelle amichevoli di queste settimane. Rispetto a Pierozzi, avendo giocato sostanzialmente solo in Primavera, il classe 2004 ha meno esperienza ma ciò non significa che non possa dire la sua. Nessun dubbio sulla titolarità di Dodò, ma considerando i tanti impegni della Fiorentina Kayode potrebbe comunque trovare spazio, anche se bisogna capire quale sarebbe il suo ruolo nel caso arrivasse un nuovo terzino.

Per Pierozzi invece si prospetta un prestito, presumibilmente allo Spezia. Sul suo futuro immediato ha senza dubbio pesato il problema all'addome, inducendo la società a preferire il già disponibile Kayode. Ciò non toglie, comunque, che un futuro in viola sia possibile per Pierozzi: qualora dovesse confermare nella sua nuova squadra quanto di buono dimostrato alla Reggina, la Fiorentina non se lo farebbe certo scappare.