Questo pomeriggio tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto - come oramai da consuetudine - ai canali ufficiali del club viola alla vigilia del match contro il Bologna di Thiago Motta:

“Tornare a vincere è utile come lo è è stato in passato dove siamo sempre riusciti a reagire, e lo abbiamo fatto anche in questa occasione in Conference. Adesso dobbiamo però archiviare quanto fatto, anche se siamo riusciti a ribaltare il ritardo in classifica iniziale e dobbiamo tornare a concentrarci sul campionato. Affrontiamo questo turno di campionato contro un avversario importante, dopo tre sconfitte, e quello che serve è continuare a cercare punti importanti per la nostra classifica. Vogliamo aggiungere risultati e punti importanti, e per questo cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi”.

Ha fatto anche il punto della situazione sugli acciaccati: “Non avremo Beltran, oggi ha provato ma aveva ancora male. Kayode e gli altri non riusciamo a recuperarli. Valuteremo fino all’ultimo le condizioni di Mandragora, anche se oggi ha provato durante la rifinitura vogliamo capire bene come stia. Per il resto ci siamo tutti, tutti carichi e convinti di tornare nuovamente a correre in campionato. Domani è troppo importante”.

Ha poi analizzato anche gli avversari: “Il Bologna è una tra le squadre rivelazione sta facendo bene e complimenti al loro allenatore. Propongono un ottimo calcio giocando compatti e ripartendo ottimamente: sono molto temibili soprattuto perche stanno bene e sono in fiducia. Ma come ho detto prima ma noi vogliamo tornare a giocare da squadra vera e cercare di fare ancora di più sotto ogni punto di vista”.

Ha poi concluso parlando del ritorno della Curva Fiesole: ”L'ho sempre detto e lo confermo, i tifosi sono il nostro dodicesimo uomo, ci sono mancati tantissimo con la Juve, li avremo domani e so di cosa sono capaci con il loro supporto e starci vicino fino al 95', con loro avremo una spinta ulteriore".