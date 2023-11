I convocati della Fiorentina: Italiano ancora costretto a rinunciare a Beltran, ok Mandragora. E Kayode...

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso nota la lista completa dei disponibili in vista della sfida casalinga contro il Bologna. Come era ipotizzabile oltre a Kayode, che probabilmente per precauzione sarà riproposto dopo la sosta per le nazionali, il tecnico gigliato dovrà fare nuovamente a meno di Lucas Beltran.

Dopo esser comunque stato escluso con il Cukaricki l’attaccante argentino non ha ancora smaltito il dolore dopo lo scontro avuto nel primo tempo contro la Juventus e quindi non prenderà parte alla sfida. Nessun problema invece per Mandragora che, nonostante i problemi avuti in settimana, risulta comunque convocato.

Questa la lista completa dei convocati:

Barak, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Christensen, Comuzzo, Duncan, Gonzalez, Ikone, Infantino, Kouame, Lopez, Mandragora, Martinelli, M.Quarta, Milenkovic, Mina, Nzola, Parisi, Pierozzi, Arthur, Ranieri, Sottil, Terracciano.