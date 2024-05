La partita con l'Atalanta è inutile e anche Italiano la asseconda. Niente allenamento al Viola Park fino alla vigilia

Vincenzo Italiano ha concesso un giorno di riposo ai suoi calciatori che torneranno al lavoro soltanto nella giornata di domani al Viola Park. Lo riferisce Radio Bruno, aggiungendo che questo sarà l'ultimo allenamento in vista del match finale contro l'Atalanta, il recupero della giornata di Serie A in cui Joe Barone accusò il poi fatale malore.

Partita inutile per la Viola, un pochino di più per il Gasp

Per la Fiorentina la gara non avrà nessuna importanza a livello di classifica, mentre i bergamaschi possono ancora raggiungere il terzo posto per un maggior guadagno in termini economici e un miglior tabellone in Coppa Italia.