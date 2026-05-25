Borghi: "La Fiorentina ha sbagliato tutto quello che poteva. Un gruppo che non ha mai seguito l'allenatore e che ha guardato il baratro fino in fondo"
Nel consueto appuntamento di fine stagione, il giornalista sportivo Stefano Borghi ha stilato il suo ‘pagellone’ finale di tutte le squadre della Serie A. Ecco il voto, e il commento, sulla stagione della Fiorentina.
Bocciatura totale
“Un'altra squadra che si è salvata senza patimenti finali è la Fiorentina, ma non arrivo neanche al 5. Una stagione da 4.5, dove son successe tante cose che hanno anche destabilizzato la direzione del club, ma tutto quello che si poteva sbagliare è stato sbagliato, e ci sono stati tanti errori anche sotto la gestione Vanoli. Il gruppo della Fiorentina non ha mai dato l'impressione di seguire il proprio allenatore, ha guardato il baratro fino in fondo e solo all'ultimo si è trascinato fino alla fine, con la vampatissima della vittoria di Torino: capisco benissimo il disappunto estremo della piazza”.