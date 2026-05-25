Nel consueto appuntamento di fine stagione, il giornalista sportivo Stefano Borghi ha stilato il suo ‘pagellone’ finale di tutte le squadre della Serie A. Ecco il voto, e il commento, sulla stagione della Fiorentina.

Bocciatura totale

“Un'altra squadra che si è salvata senza patimenti finali è la Fiorentina, ma non arrivo neanche al 5. Una stagione da 4.5, dove son successe tante cose che hanno anche destabilizzato la direzione del club, ma tutto quello che si poteva sbagliare è stato sbagliato, e ci sono stati tanti errori anche sotto la gestione Vanoli. Il gruppo della Fiorentina non ha mai dato l'impressione di seguire il proprio allenatore, ha guardato il baratro fino in fondo e solo all'ultimo si è trascinato fino alla fine, con la vampatissima della vittoria di Torino: capisco benissimo il disappunto estremo della piazza”.