Il pubblico di Como grida: “Serie B”. E’ l’involontario incitamento per una squadra che, per la prima volta in questo campionato, gioca da pericolante. Gli arancio-viola finalmente si calano nella lotta per non retrocedere. La carta vincente della squadra di Fabregas è il gioco frizzante? E la Fiorentina, interpreta una gara soporifera per tutto il primo tempo.

La gara

Il gol di Fagioli è un attimo di risveglio, che si trasforma in incubo per gli avversari. Poi di nuovo si sonnecchia, grazie anche al letargo di Nico Paz che si protrarrà per tutta la partita. La ripresa è diversa. I viola difendono il vantaggio lasciando il pallone tra i piedi degli avversari ma mantenendo un’atteggiamento aggressivo. Ogni occasione è buona per tentare una sortita e arriva il raddoppio. La goffa deviazione di Parisi nella propria porta fa temere un finale visto e rivisto. Invece la Fiorentina resta calata nel ruolo di squadra in lotta per evitare la retrocessione. Il pubblico incalza: “Serie B”. E, come fanno le squadre abituate a lottare per evitarla quando sono in vantaggio, nella fase finale della partita si protesta, ci si rotola, si perde tempo, si butta in rissa. Soprattutto si gioca poco e al fischio finale il pallone è ancora nella metà campo del Como. Vi vogliamo così. Per ora. In attesa di tempi migliori.

I voti

Pongracic – 6,5 – Rinuncia ai tentativi di fare il regista e spazza via ogni pallone gli capiti a tiro. Mezzo punto in più per essere rimasto a cavalcioni di Morata facendolo spazientire.

Parisi – 6 – Sfregia un’ottima gara, costellata di percussioni improvvise e rapidi recuperi, infilando il pallone nella propria porta con un goffo tentativo di rilancio.

Fagioli – 7 – Un gol frutto di determinazione, tempismo, tecnica, freddezza condite con un pizzico di fortuna. Calo vistoso nella ripresa.

