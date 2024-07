Il Verona rinuncia a Nzola: l'attaccante piace a Zanetti ma i costi restano proibitivi per il club di Setti

Arrivato solo un anno fa a Firenze dopo l’exploit con lo Spezia di Thiago Motta, sembra essere arrivato già al capolinea della sua esperienza alla Fiorentina. Mbala Nzola è stato di fatto escluso dal progetto tecnico di Raffaele Palladino, tanto che in questi primi giorni di ritiro ha preso parte a pochissime sessioni di allenamento, e dopo l’arrivo di Moise Kean è di fatto finito ai margini della rosa. Ed ormai da qualche settimana la dirigenza viola.è alla ricerca di un acquirente che sia interessato all’angolano.

Nzola piace molto a Zanetti ma i costi sono proibitivi per il Verona

Negli ultimi giorni l'Hellas Verona aveva palesando un interessamento per lui, ma nelle ultime ore la possibilità che Nzola vesta la maglia gialloblu sono ormai nulle. Secondo quanto riportato quest’oggi da L’Arena, è praticamente impossibile che Mbala Nzola diventi un giocatore del Verona. Il motivo? La natura di questa scelta non sarebbe tecnica ma bensì economica: Il profilo è apprezzato dai gialloblù, ma i costi risultano al momento insostenibili. Sia il prezzo del cartellino, i viola non accetterebbero offerte inferiore ai 7/8 milioni, e l’ingaggio annuo del giocatore, 1,5 milioni, pongono di fatto gli Scaligeri fuori dalla corsa all’angolano.