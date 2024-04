La partita in programma domenica prossima alle ore 18, tra Salernitana e Fiorentina sarà diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Lo score con la Fiorentina

Il suo score complessivo con i viola è: due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Ha sempre e solo arbitrato in trasferta i gigliati e anche in questo caso non si smentisce questa 'regola'.

Due partite stagionali

Quest'anno ha incrociato la squadra di Italiano in due circostanze: Inter-Fiorentina 4-0 (rigore concesso ai nerazzurri in quel match) e Torino-Fiorentina 0-0 (ha buttato fuori Ricci del Toro con due cartellini gialli nel giro di un paio di minuti).

Vittorie solo con squadre che iniziano per S

Le vittorie della Fiorentina con Marchetti in campo sono arrivate con squadre che iniziano con la S. Ci riferiamo a Spezia-Fiorentina 1-2 21/22 e Sassuolo-Fiorentina 1-3 22/23. (Dati statistici forniti da Footstats.it)