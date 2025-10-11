Nella grande notte di Pisilli e Camarda, a Ndour manca il "punch" al tiro. Ma la scena se la prende un ex viola

C'era anche Cher Ndour nel rotondo successo di ieri dell'Italia Under 21 sulla Svezia, match valido per il girone di qualificazione al prossimo Europeo: il giocatore viola è stato il meno appariscente in mediana, dove Pisilli ha vissuto una serata di grazia, con una doppietta e un palo, ma giudicato comunque positivamente.

La Gazzetta dello Sport gli dà un 6,5, sottolineando la mancanza di ‘punch’, di cattiveria in sostanza, al momento del tiro. E' stata la serata anche di Camarda ma soprattutto di Tommaso Berti, bocciato proprio dalla Fiorentina un paio di stagioni fa ma impostosi nel suo Cesena e ieri a segno su rigore.