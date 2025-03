Cecchi: "Gudmundsson semi fallimentare a Firenze. Ma il geyser islandese è l'unico ad avere il gol a portata di mano"

“In questo finale di stagione la Fiorentina non può fare a meno del suo islandese”. Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, è più che mai sicuro che sia arrivato il momento dell'esplosione di Albert Gudmundsson.

“Fin qui il tempo di Gud a Firenze è stato semi fallimentare - scrive sul quotidiano fiorentino - Nonostante ciò, il geyser islandese è ancora oggi l'unico in rosa oltre a Kean ad avere il gol a portata di mano: anche in un'annata balogia come questa, la rete l'ha già gonfiata 6 volte. Più dell'ammirevole Beltran, più dell'indecifrabile Zaniolo”.

E ancora: “Gud l'islandese, uno che non si farà mai applaudire per una rincorsa da mediano ma che ha il dono di poter correggere a sorpresa la fortuna. Condannati dunque ad aggrapparsi a lui. A sperare che l'impegno, il carattere o anche la buona sorte gli restituiscano in questo finale di campionato la dimensione migliore vista a Genova e solo intravista a Firenze”.