In attesa della Fiorentina il Rakow avanza a fatica in semifinale di Coppa di Polonia. Segna Brunes, ma poi...

Tra una settimana il Rakow sarà di scena al Franchi per l'andata dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina, nel frattempo però la squadra di Tomczyk, giovanissimo allenatore dei rossoblù, ha passato oggi il turno in Coppa di Polonia, centrando la semifinale del torneo.

Un infortunio tra le fila del Rakow

Il Rakow ha superato in trasferta l'Avia Swidnik, club di Serie C polacca ma prima in classifica, e fortissima candidata alla promozione in Serie B. La squadra polacca inizia in maniera sfortunata e perde un calciatore dopo appena 10’: si tratta del terzino sinistro brasiliano di passaporto spagnolo Jean Carlos Silva, costretto ad uscire per infortunio facendo spazio ad Adriano.

Segna ancora Brunes, ma…

Il primo tempo dura oltre 52’ e al 50’ il Rakow trova il gol del vantaggio dopo varie occasioni avute: segna il solito Brunes, che firma 19esimo gol in stagione. Nella ripresa i prossimi avversari europei della Fiorentina controllano la gara, avendo anche altre chances per raddoppiare. Match intenso, con 8 ammoniti in totale, e in pieno recupero al 93' l'Avia pareggia a sorpresa, col gol di Zawadzki, entrato al 78'.

Si va ai supplementari

Il Rakow si rialza subito dopo la beffa nel finale: segna Mosor al 92', il difensore polacco riporta avanti gli ospiti dopo appena due minuti del primo tempo supplementare. La squadra di Czestochowa resiste fino al 123esimo minuto e accede alla semifinale del torneo, in cui sfiderà stavolta un club di Serie A, il Katowice, che ha eliminato il Widzew Lodz.