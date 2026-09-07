Behrami: "Troppo facile esonerare Grosso dopo tre giornate. Paratici ha fatto un mercato di figurine, non ci sono leader"

Molto severo con Paratici il giudizio di Valon Behrami, ex viola che a Dazn ha criticato l'esonero di Grosso dopo appena tre giornate:

"Non me l’aspettavo, sembrava un progetto iniziato insieme con Paratici. Un mercato senza basi, senza leader dentro, nello spogliatoio della Fiorentina non sai a chi aggrapparti, a chi chiedere cosa significa la Fiorentina. Poi paga l’allenatore però obiettivamente soldi spesi tanti ma spesi così… Tante belle figurine, tanti highlights, però di costruzione solida della squadra non mi ha dato la sensazione. Sono dinamiche che accadono, con direttori che scelgono allenatori e prendono loro i giocatori, è meglio avere una linea unica. E’ troppo facile mandare via l’allenatore dopo tre giornate.

E’ una tendenza che ha avuto al Tottenham e abbiamo visto i risultati degli ultimi anni. E’ il suo modo di lavorare e va bene perché porta curiosità sulla Fiorentina, però la base dentro lo spogliatoio la devi creare e questa squadra non ha una base".