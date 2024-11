Tutti tranne che Valentini...

Il Boca Juniors ha vissuto un momento molto difficile a livello di rosa e in particolare riguardo alla disponibilità dei propri difensori centrali.

L'allenatore della squadra, Fernando Gago, si è dovuto inventare qualche soluzione estemporanea per affrontare questo periodo assolutamente emergenziale.

Adesso, per sua fortuna, il peggio sembra essere passato ed è tornato ad avere a disposizione tutti i suoi centrali…tranne Nicolas Valentini. Il giocatore che arriverà alla Fiorentina ad inizio 2025 è stato tenuto fuori rosa dalla società anche in un momento in cui sarebbe servito.

La linea dura nei suoi confronti non è venuta mai meno e, a questo punto, dura da sette mesi a questa parte.