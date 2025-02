Un pomeriggio memorabile per il laterale di proprietà della Fiorentina Nicolò Fortini. Il classe 2006 sta disputando un'ottima stagione con la Juve Stabia, squadra in formissima in questa Serie B. I campani si confermano anche oggi battendo 3-0 il Cosenza, dopo aver sofferto un po'. A chiudere definitivamente i conti è proprio Fortini negli ultimi minuti, dopo essere entrato alla mezz'ora per infortunio di Andreoni. Grande gioia per il ragazzo viola, che aveva segnato le sue uniche reti in Primavera l'anno scorso contro il Verona in campionato e la Roma in Coppa Italia, e si trova alla prima firma tra i professionisti.

Che gioia per Fortini, prima volta tra i grandi

Sugli altri campi, il Frosinone di Cerofolini (titolare) è ancora penultimo dopo il pareggio 1-1 contro la Reggiana. Pari anche per il Palermo, 2-2 contro il Mantova. Mezz'ora in campo per l'ex Fiorentina Pierozzi.