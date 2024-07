Almqvist, un'occasione più che possibile per la Fiorentina. Al duello con la Roma si aggiunge un'altra pretendente in Serie A

La Fiorentina è in corsa per un'occasione di mercato decisamente accessibile. Il calciatore in questione è Pontus Almqvist, pescato in prestito da Corvino nel suo Lecce ma rientrato al Rostov, in Russia. L'esterno d'attacco ha il contratto in scadenza tra un anno, per altro con il desiderio di uscire il prima possibile dai confini russi viste le limitazioni imposte dalla UEFA.

Non solo Fiorentina su Almqvist

Insomma, il procuratore del calciatore ha già contattato Fiorentina e Roma, ma al duello si aggiunge un'altra pretendente. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, su Almqvist c'è anche il Parma. Ci ha messo l'occhio il ds Pederzoli, già attento su Cambiaghi e Gaetano.