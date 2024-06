Almqvist viene proposto alla Fiorentina, è sfida con la Roma. E c'è un dettaglio importante nell'accordo con il suo attuale club

Sulle pagine di oggi de La Gazzetta dello Sport sta per innescarsi una sfida tra Roma e Fiorentina sul mercato. L'oggetto del desiderio sarebbe l'esterno d'attacco Pontus Almqvist, 32 presenze nella scorsa stagione nel Lecce con 3 gol e 3 assist. Il giocatore, scoperto dall'attuale direttore tecnico dei salentini ed ex dirigente viola Pantaleo Corvino, è di proprietà del club russo Rostov.

Le condizioni dell'attuale accordo

L'accordo tra l'esterno svedese e il Rostov scade nel 2025. Ma con le norme decise dalla UEFA riguardanti la guerra e la Russia, Almqvist potrebbe partire in prestito anche questa stagione. In tal modo la squadra che lo accoglie potrebbe ritrovarselo in rosa a zero la stagione successiva.

Il suo agente avverte Fiorentina e Roma

Evidenziando questo importante dettaglio l'agente di Almqvist, secondo la rosea, avrebbe avvisato le due società, sia i viola che i giallorossi, per tentare di imbastire una trattativa.