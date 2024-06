Nella notte appena trascorsa si è giocata Argentina-Perù, gara del Gruppo A della Copa America, che si è conclusa con la vittoria dell'Albiceleste per 2-0 grazie a una doppietta siglata dall'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez.

I viola Gonzalez e Martinez Quarta subentrati nel secondo tempo

L'esterno della Fiorentina Nicolas Gonzalez è partito dalla panchina subentrando al 66' in attacco al posto del 19enne Garnacho, quest'ultimo in forza al Manchester United. Nello spezzone di gara giocato dal giocatore viola l'Argentina, avanti per 1-0 contro gli avversari, sbaglia un rigore con il centrocampista della Roma Paredes e Lautaro Martinez segna il suo secondo gol all'86', ma Gonzalez gioca una gara modesta senza essere incisivo in nessuna potenziale azione da gol. Debutto in questa Copa America nel finale anche per l'altro giocatore della Fiorentina impegnato con l'Albiceleste, ovvero il difensore Martinez Quarta, che all'83 ha dato il cambio all'ex viola Pezzella partito titolare.

L'Argentina è prima nel girone

Con questo 2-0 l'Argentina, qualificatasi matematicamente nello scorso turno ai quarti di finale, si è assicurata anche il primo posto nel Gruppo A andando a quota 9, dato che il Canada è secondo nel girone con quattro punti soltanto.