Giorgetti: "Fiorentina spettacolare contro l'Atalanta, motivazione non scontata. Gonzalez e Belotti non mi preoccupano affatto, anzi"

Il giornalista Angelo Giorgetti ha fatto il punto in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana, tornando sulla gara di Coppa Italia contro l'Atalanta: “Partita pazzesca per tanti motivi, davvero spettacolare. Finalmente una Viola con le idee chiare, tutti sapevano cosa dovevano fare in campo e l'hanno fatto. Non davo per scontata la motivazione che mi ha piacevolmente sorpreso. Il contesto è difficile, il gruppo lotta in un momento molto complicato. Le voci sull'addio di Italiano pesano, ma sono convinto che voglia lasciare alzando un trofeo”.

Su Nico Gonzalez: “Il suo fisico sta risentendo di mesi difficili, dall'infortunio a dicembre. Si sta gestendo con maggiore attenzione, magari ora appare meno per la sua agilità, ma di certo non gli mancano i colpi. Le sue condizioni non mi preoccupano affatto, così come quelle di Belotti. Faccio fatica a chiedergli di più. Anzi, chissà quanto avrebbe fatto comodo se fosse stato viola fin dall'inizio della stagione”.