FOTO - Da stasera sulla maglia della Fiorentina apparirà un omaggio a Rocco Commisso che sarà presente per tutta la stagione
Da questa sera, la Fiorentina indosserà nelle partite ufficiali una maglia con una dedica speciale a Rocco Commisso.
Una dedica speciale
Accanto allo stemma della società viola, infatti, da Fiorentina-Como e per tutto il resto della stagione, apparirà la scritta RBC: Rocco Benito Commisso. Un omaggio che la società viola ha voluto fare al suo ormai ex presidente che ci ha lasciato ormai più di una settimana fa.
La foto del dettaglio
