Italiano intanto recupera un esterno fondamentale per la finale di Coppa Italia ma anche per il big match con la Fiorentina

Ironia della sorte vuole che il Bologna di Vincenzo Italiano si presenterà, da calendario, al Franchi proprio a poche ore di distanza dalla finale di Coppa Italia con il Milan. E in campo per i rossoblù ci sarà anche Dan Ndoye, recuperato secondo quanto riportato anche dal medico sociale Nanni: “Adesso c’è il problema muscolare di Ndoye ma è una cosa lieve, pensiamo di recuperarlo a breve. Per la finale di Coppa Italia direi che può essere a disposizione di Italiano”. Un recupero che riguarda dunque sia il match dell'Olimpico che quello del Franchi.