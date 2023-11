La probabile formazione del Cukaricki: dopo il punteggio tennistico del Franchi, Matic ci riprova con la doppia punta, ma senza Subotic

La sconfitta contro la Juventus deve essere cancellata il prima possibile. Per questo motivo, la Fiorentina vola in Serbia per prendersi altri tre punti contro il Cukaricki. Non a Belgrado, sede della squadra di Conference, bensì a Leskovac, dove si terrà l’incontro di questa sera alle 18:45.

Igor Matic, il tecnico degli slavi, non avrà a disposizione Subotic, difensore espulso all’andata per un brutto intervento su Beltran. Il Cukaricki dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2, con Belic fra i pali e una linea a quattro composta da Stevanovic, Vranjes, Kovacevic e Tosic. A centrocampo, si dovrebbero rivedere Stankovic, Docic, Sissoko e Ivanovic. Davanti doppio attaccante con Adetunji e Adzic. Di seguito il probabile undici di Matic:

Cukaricki (4-4-2): Belic; Stevanovic, Vranjes, Kovacevic, Tosic; Stankovic, Docic, Sissoko, Ivanovic; Adetunji, Adzic. All.: Igor Matic.