Italiano mette mano a tutti i reparti, dalla porta all'attacco. Il ritorno di Nzola e Christensen, occasione per un giovane?

Dalla porta all’attacco non ci sarà reparto della Fiorentina che sarà immune dall’intervento del tecnico, Vincenzo Italiano. Ovviamente parliamo della partita di domani contro il Cukaricki.

Il ritorno in porta

Christensen tornerà tra i pali a distanza di un mese e mezzo a causa dell’infortunio al retto femorale accusato durante il riscaldamento di Fiorentina-Ferencvaros.

La difesa cambia pelle

C'è poi Milenkovic che si riprenderà il posto al centro della difesa per dare un turno di riposo a Martinez Quarta. Sempre dietro secondo il Corriere dello Sport-Stadio potrebbe tornare ad essere protagonista il giovanissimo Comuzzo. La trasferta in Serbia potrebbe servire anche per dare un po' di minutaggio a Mina che è stato riproposto nella fase finale del match contro la Juventus, ma nell'inedita versione di attaccante.

Nuovo riferimento offensivo

Occhi puntati su Lopez a centrocampo, perché al francese Italiano affiderà le chiavi del gioco viola, mentre Nzola sarà di nuovo il riferimento offensivo. Attenzione agli esterni che potrebbero essere per la circostanza Sottil e Ikone.