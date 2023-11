Il giornalista Stefano Borghi ha parlato della situazione dell'attacco in casa Fiorentina. Ecco la sua analisi su Cronache di Spogliatoio: “Il problema centravanti della Viola, che continua a portarselo dietro, è legato anche e soprattutto al gioco che fa. Sono convinto che Nzola e Beltran siano più funzionali alla Fiorentina e alle sue necessità, rispetto che Cabral e Jovic. Questo è sicuro. Ma il discorso è più ampio di così”.

Su Nzola: “Allo Spezia poteva sfruttare la sua fisicità avendo spesso tanto da campo da attaccare alle spalle delle difese avversarie, con baricentro abbastanza alto. Alla Fiorentina è il contrario: la squadra ha sempre la palla, di profondità ne hai veramente poca. Può far la guerra, ma non ha gran valore in certe situazioni”.

Su Beltran: “A livello assoluto è indubbiamente superiore a Nzola, come mezzi. Ci sono ottime potenzialità, deve essere un investimento valorizzato. Ma è anche vero che per ora ha segnato solo un gol. Si associa molto bene coi compagni, ha gol in prima persona però deve inspessirsi in tutti i sensi. Sarà lui il titolare del futuro”.