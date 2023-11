Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dell'attacco della Fiorentina, con particolare riferimento al centravanti argentino Lucas Beltran. Ecco le sue parole a Radio Serie A: “Il gol che fa contro la Lazio è un fuoriclasse. Per me Beltran può diventare come Lautaro Martinez, al 100%. Deve essere trattenuto in Italia e, soprattutto, deve giocare”.

E aggiunge: “Ripeto, i fuoriclasse devono avere tempo per mostrare di esserlo. Lo stesso Lautaro Martinez, ai primi tempi con l'Inter, faceva da autista a Icardi. Eppure aveva davanti Icardi, non certo Nzola”.