UFFICIALE - Un giovane viola passa in prestito alla Salernitana. Per lui arriva anche il rinnovo con la Fiorentina

Adesso è ufficiale: Davide Gentile è un nuovo giocatore della Salernitana. Questo il comunicato che si legge sul sito della società viola: “ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto di Davide Gentile (classe 2003) fino al 30 giugno 2026, contestualmente il calciatore è stato ceduto, a titolo temporaneo, alla U.S.Salernitana 1919”.

Per il terzino viola arriva così il salto di categoria, dopo l'ultima stagione giocata in prestito al Fiorenzuola in Serie C. Quest'anno giocherà in B.