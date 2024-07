Un addio caldeggiato da Palladino per una ragione chiara. Adesso per Bonaventura...

Come riporta tuttomercatoweb.com, l'addio di Bonaventura alla Fiorentina sarebbe stato voluto anche da Raffaele Palladino, con la trattativa per il rinnovo che è stata stoppata dal nuovo allenatore viola, che voleva in mediana giocatori diversi per la nuova stagione.

Adesso per lui ci sono le opzioni Torino e Genoa, oltre a quella del Como. Le prime due si sono già fatte avanti con due proposte simili, intorno al milione di euro netto l'anno. Leggermente superiore quella del Como, ma al momento ancora nessuna decisione è stata presa.