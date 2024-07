Baiano: "Se Kean ha giocato poco ultimamente è perché probabilmente se lo meritava. Ha tutto per diventare un giocatore importante"

A TMW Radio ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano, intervenendo sull'arrivo in viola di Moise Kean. Queste le sue parole:

“Lo aspettiamo tutti, il problema è che negli ultimi anni, anche perché ha giocato poco, si è visto poco. E se ha giocato poco, è perché forse non lo ha meritato. A gennaio lo aveva già venduto all'Atletico ma è ritornato a Torino per un problema fisico. Ha tutto per diventare un giocatore importante ma per ora non ha dimostrato quello che tutti si aspettavano”.