Corriere dello Sport-Stadio: L'ora di Sohm
Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sulla sentitissima partita fra la Fiorentina e la Juventus, che andrà in scena al Franchi sabato pomeriggio.
Prima pagina
“E' la partita” scrive in prima pagina il Corriere riprendendo le parole di Vanoli, che ha continuato dicendo “So quanto conta”.
Pagine 8-9
“Vanoli, il grande motivatore” scrive il Corriere dello Sport nel titolo principale delle pagine dedicate ai colori viola. Il quotidiano continua poi scrivendo “Umile, ma anche arrembante. Il tecnico si prepara alla Juve”. Nella pagina seguente un approfondimento su uno dei giocatori arrivati quest'estate, ma che ancora non ha inciso “Fiorentina è l'ora di Sohm”.
