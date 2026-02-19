La probabile formazione della Fiorentina: tantissimi cambi per Vanoli. Un dubbio in difesa, davanti scelte quasi obbligate

La Fiorentina è in piena lotta salvezza e tutto lascia presagire che la Conference League sarà messa in secondo piano dalla squadra in viola. Già dalle convocazione del tecnico Vanoli si può intuire come la squadra che scenderà in campo contro lo Jagiellonia sarà colma di seconde o terze scelte.

Difesa

In porta è sicuro del posto Lezzerini. Il terzo portiere azzurro ha anche parlato in conferenza stampa a fianco dell'allenatore, confermando la sua presenza dal primo minuto. Davanti a lui lo staff gigliato schiererà presumibilmente una difesa molto diversa da quella scesa in campo contro il Como. Sulla corsia di destra, con Dodo lasciato a riposo, dovrebbe agire Fortini, mentre dall'altra parte del campo ci dovrebbe essere Gosens. Attenzione al possibile utilizzo del giovane Primavera Balbo, già in campo in Coppa Italia contro il Como. Al centro della difesa invece ci saranno Ranieri e Comuzzo.

Centrocampo e attacco

La linea mediana del campo sarà formata da tre giocatori di gran gamba. Come mezzali agiranno Fabbian e Ndour, entrambi partiti in panchina nell'ultima partita, mentre come regista adattato giocherà Mandragora. In attacco Vanoli, vista l'assenza di Kean, si affiderà a Piccoli. Al suo fianco agiranno poi come ali agiranno Parisi e Harrison, con Fazzini pronto ad entrare in gara in corso come jolly offensivo.