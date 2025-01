Condò: "La Fiorentina ha una bella chance per il salto in alto, in zona Champions hanno pareggiato tutti"

Una giornata, la ventesima, che finora ci ha offerto una serie di pareggi, che sono anche delle battute d'arresto, per diverse squadre che sono nella zona alta della classifica. Pareggi che significano anche opportunità per la Fiorentina, che ha la possibilità di scavalcare in classifica la Juventus stasera in caso di risultato pieno a Monza.

Da queste considerazioni parte l'analisi fatta dal giornalista del Corriere della Sera, Paolo Condò: “La crisi di Thiago Motta (allenatore della Juventus ndr) è evidente, sarebbe esplosiva senza le discrete prospettive in Champions. Che è un discorso diverso dalle prospettive per la Champions, definita da tutti irrinunciabile e che quindi provocherà molti dolori da qui a primavera: in quella zona hanno pareggiato tutti, la Fiorentina stasera ha una bella chance per il salto in alto”.