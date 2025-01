Nel turno delle 18 di questa 20sima giornata di Serie A va in scena il derby della Mole. All'Olimpico Grande Torino finisce 1-1.

La cronaca della partita

Partita che si sblocca dopo appena 8 minuti: Savona serve Yildiz che, da fuori area, trafigge Milinkovic-Savic sul primo palo. Juventus che trova anche il raddoppio a metà primo tempo con l'ex Fiorentina Nico Gonzalez, che però è colto in fuorigioco: gol annullato. Allo scadere del primo tempo però il Torino la pareggia: gran botta di Vlasic che trova la sua seconda rete in campionato, battendo Di Gregorio. Nel secondo tempo si scaldano gli animi, con entrambi gli allenatori espulsi: la Juventus prova ad alzare il ritmo, ma rimbalza più volte sulla difesa granata.

Come cambia la classifica

Juventus che trova il 12simo pareggio in campionato, su 19 partite, e scavalca la Fiorentina. Torino che si avvicina alla Roma.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 44, Atalanta 42, Inter* 40, Lazio 36, Juventus 33 Fiorentina* 32, Bologna* 28, Milan* 27, Udinese 26, Roma 23, Torino 22, Empoli 20, Genoa 20, Lecce 20, Verona 19, Parma 19, Como 19, Cagliari 17, Venezia 14, Monza 10. *una partita in meno