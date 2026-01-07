La Lazio trova l'accordo per la cessione di Guendouzi ma contro la Fiorentina...
La Lazio ha trovato l'accordo con il Fenerbahçe per la cessione di Matteo Guendouzi. Secondo quanto riportato da Sky, il centrocampista se ne va per una cifra di 28 milioni di euro (più due di bonus).
Però non partirà subito: resterà con la Lazio fino alla partita di domenica prossima contro il Verona.
Quindi con la Fiorentina il giocatore dovrebbe esserci regolarmente e, vista anche la situazione difficile della squadra biancoceleste, Maurizio Sarri dovrebbe mandarlo regolarmente in campo.
