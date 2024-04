Tutto pronto all'Allianz Stadium per il derby della Mole, numero 208. Massimiliano Allegri conferma la formazione che ha battuto la Fiorentina grazie al gol di Gatti. Ci sono dunque sia Vlahovic che Chiesa davanti, così come il fedelissimo numero uno che aveva stoppato Gonzalez.

Juric punta l'Europa

Il Toro di Juric, che in campionato punta all'ottava piazza valida per la Conference League, porta la doppia punta di peso: Zapata e Sanabria. In difesa c'è ovviamente capitan Buongiorno e in mezzo al campo Ricci e Vlasic per far male ai bianconeri. A seguire vi proponiamo le formazioni ufficiali:

TORINO - Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlasic, Ricci, Linetty, Vojvoda; Sanabria, Zapata.

Allegri vuole vincere ancora:

JUVE - Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.