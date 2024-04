Il giornalista e opinionista Paolo Bargiggia è intervenuto a TyPlay.it parlando anche di quella che è stata la partita tra Juventus e Fiorentina giocata domenica sera allo Stadium. Questa la sua opinione: "Poteva finire in pareggio, il secondo tempo dei bianconeri è stato inguardabile. La squadra di Allegri si è difesa come una squadra di provincia. Al contempo anche il primo tempo della Fiorentina è stato brutto.

Non cambia, però, la valutazione degli allenatori: per me resta godibile vedere un match della Fiorentina di Italiano rispetto alla Juve di Allegri. Se dovesse rimanere fermo gli consiglio di studiare un po’ di calcio moderno, cosa che non ha fatto nei due anni fermo prima di tornare. Il risultato va benissimo alla Juve visto che allunga sulla zona Champions. La staffetta tra Chiesa e Yildiz continua a farmi male, non capisco come il primo non faccia nessuna smorfia visto che è ormai è sistematico. Mi è piaciuto Vlahovic, l’ho visto energico"