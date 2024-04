Oppini addirittura contro la tecnologia: "Con il frame giusto, il gol di Vlahovic contro la Fiorentina era valido"

Il giornalista e noto tifoso della Juventus Francesco Oppini, sul proprio profilo X, avanza un'ipotesi piuttosto bizzarra sulla dinamica in occasione del gol annullato ai bianconeri, in particolare a Vlahovic, contro la Fiorentina.

Durante l'azione, McKennie aveva messo in mezzo di testa la palla, poi girata in porta alla perfezione dal serbo. Il VAR, però, ha annullato tutto per l'offside dello statunitense sul lancio del compagno. La tesi è quella che il frame preso dalla tecnologia per valutare la posizione dell'esterno texano sia quello errato. Dubbio facilmente confutabile visto il funzionamento del SOAT. Della serie: “Allora fate tutto da soli”. Il frame corretto, per davvero, mostra l'evidente fuorigioco dle giocatore juventino.