Il solito Mancini se la cava solo con una multa dopo l'esultanza dopo il derby di Roma con la bandiera biancoceleste con il ratto

Il Giudice Sportivo ha comminato solo una multa da 5mila euro al difensore della Roma Gianluca Mancini dopo l'esultanza post derby di Roma che tanto ha fatto discutere in queste ore. Dopo la gara contro la Lazio decisa proprio da un suo gol, il difensore giallorosso è andato sotto la Sud per esultare insieme ai suoi tifosi sventolando una bandiera con i colori della Lazio e un ratto nero al centro, decisamente offensiva per gli avversari.

Le scuse non sono bastate per il difensore di De Rossi, che è stato sommerso dalle critiche. Nonostante questo, nessuna squalifica per il giocatore, che dovrà “solo” pagare la multa.