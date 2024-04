L'Unico Dieci viola torna in Nazionale

Giancarlo Antognoni si prepara a vivere una nuova avventura in azzurro prendendo il posto di Mauro Balata, che la FIGC ringrazia per l’impegno profuso in questi anni. La bandiera della Fiorentina torna così nell'organigramma dell'Italia.

“Giancarlo è tornato a casa, sono felice che abbia accettato il ruolo di capo delegazione dell’Under 21 – dichiara il presidente federale Gabriele Gravina – così potrà testimoniare impegno e valori della maglia azzurra ai giovani che si apprestano a calcare il palcoscenico della Nazionale maggiore".

‘Antognoni patrimonio del calcio italiano’

"Nell’evoluzione della struttura organizzativa del Club Italia, è mio obiettivo coinvolgere sempre più ex atleti e icone del nostro sport e Antognoni rappresenta un patrimonio del calcio italiano per serietà, rispetto e attaccamento alla maglia”.