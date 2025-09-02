Beltran al Valencia all'ultimo respiro. E dal Brasile c'è chi si arrabbia con la Fiorentina per l'affare

Lucas Beltran è stato uno dei nomi più chiacchierati di questo mercato estivo in casa Fiorentina, con l'attaccante argentino che alla fine è andato al Valencia nelle ultime ore di mercato in prestito oneroso (1 milione) fino a fine stagione.

Le offerte ai viola

Diverse le squadre che si erano interessate a lui durante l'estate, Tra queste CSKA Mosca, Zenit Sanpietroburgo e Flamengo. In particolare i brasiliani, come scrive br.bolavip.com, sarebbero rimasti molto delusi dal passaggio in Spagna di Beltran, con la loro proposta giudicata dagli stessi verdeoro più vantaggiosa rispetto a quella del Valencia.

La scelta di Beltran

I due club russi e i brasiliani avevano infatti offerto un trasferimento a titolo definitivo, che però Beltran ha rifiutato.