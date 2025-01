Capitale divisa in Europa League. La Lazio arriva alla Fiorentina da primissima nel girone europeo, mentre la Roma si complica la vita in Olanda

Penultima giornata della fase campionato di Europa League, che vede coinvolte Roma e Lazio. Come spesso accaduto in questa stagione, la serata ha raccontato le due facce della capitale.

Che Lazio: si ferma Tavares, ma Baroni blinda il primo posto

Sorrisi per la Lazio targata Marco Baroni, che batte nettamente la Real Sociedad. Segnano Gila, Zaccagni e Castellanos nel primo tempo; negli ultimi minuti accorcia Barrenetxea per il 3-1 finale. I biancocelesti arrivano alla sfida di campionato contro la Fiorentina blindando de facto il discorso Europa League: sono primissimi nel girone e lo rimarrebbero anche in caso di sconfitta con quattro gol di scarto. Unica nota negativa per i padroni di casa, l'infortunio di Nuno Tavares da rivalutare.

La Roma si gioca l'accesso agli ottavi: brutta sconfitta

Tutt'altro che serena, invece, la situazione della Roma in questa competizione. I giallorossi perdono 1-0 ad Alkmaar contro l'AZ (gol di Parrott) ed è costretta al gioco di calcoli cervellotici per mantenere un posto nelle prime ventiquattro della classifica; al momento ha un solo punto di vantaggio. L'unica certezza è che, con questa sconfitta in Olanda, i ragazzi di Ranieri si sono giocati del tutto la possibilità di accedere direttamente agli ottavi.