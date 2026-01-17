Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente domani come abbiamo anticipato e a confermarlo è la stessa società viola con un comunicato ufficiale:

"La Fiorentina ha deciso per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti.

Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la sua passione più grande e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi".