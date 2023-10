Gol segnati, la Fiorentina nell'olimpo statistico del calcio europeo

È curioso che una squadra che ha i centravanti discussi per uno scarso (a volte scarsissimo) feeling con il gol si trovi oggi nell’olimpo statistico del calcio europeo. Nel gruppo delle squadre, cioè (fra i campionati top), che realizzano più reti. Questo è forse il volto migliore della Fiorentina di Vincenzo Italiano, capace in due anni e mezzo di lavoro di portare il club in una dimensione più elevata. Il 6-0 al Cukaricki ha rispedito infatti i viola al terzo posto nella classifica dei club che nell’anno solare 2023 hanno segnato di più: 94 reti, un’enormità se si pensa da dove è partita la Fiorentina.

Davanti ci sono solo il Manchester City di Guardiola e Haaland (117) e il Real Madrid di Ancelotti e Bellingham (102). I viola tengono da tempo il passo di queste due corazzate e tengono a distanza le inseguitrici. Tutte le altre, infatti, sono alle spalle: Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Manchester United, Barcellona, il Brighton di De Zerbi, Borussia Dortmund e anche l’Inter di Simone Inzaghi. Il fatto che Italiano con la Fiorentina (94 gol, appunto) e De Zerbi con il Brighton (85) siano lassù testimonia come la scuola italiana degli allenatori stia producendo un nuovo ciclo di ottimi tecnici. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.