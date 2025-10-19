Fagioli, c'è Modric per prendere appunti: il croato può ispirare anche Pioli. "Se si ritrova torna di corsa in Nazionale"
La carta “a sorpresa” (per come è andata nelle ultime settimane, non certo per valori tecnici) per la Fiorentina potrebbe essere Nicolò Fagioli e un suo improvviso ritorno tra i titolari, finalmente però in una posizione nuova. La retromarcia l'ha ammessa anche Pioli in conferenza stampa e per l'ex juventino si aprirebbero così le porte della ‘mezzal’eria', non più da regista ma da mezz'ala di regia insomma.
E davanti si ritroverebbe chi del ruolo è maestro da circa un ventennio, un certo Luka Modric, uno da cui si può solo imparare. Fagioli lo stuzzica anche Alberto Polverosi che sul Corriere dello Sport, sottolinea come “se raggiunge il massimo del suo rendimento, torna di corsa in Nazionale”.
