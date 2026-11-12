Sbilanciamoci: la Fiorentina è guarita. Finalmente qualità dopo anni di calciatori da zero a zero - VIDEO

Sbilanciarsi è rischioso, ma noi lo facciamo: la Fiorentina è guarita. Ed è guarita grazie alla qualità, al coraggio dell'allenatore, ad un gruppo più forte e più coeso rispetto di quello dello scorso anno (anche se per questo ci voleva poco), perché fatto di giovani che hanno voglia di emergere e di giocatori di esperienza con la testa sulle spalle.

Poi, lo sappiamo, difficilmente questo inizio di stagione così complicato permetterà ai viola di arrivare ad una zona europea. Sarà l'ennesima annata di transizione, senza parlare di salvezza (questa è la speranza), provando a gettare le basi per la prossima annata quando, davvero, sbagliare sarebbe letale. Mesi dove i risultati dovranno migliorare, dove i giovani dovranno crescere (per poi rimanere in viola, non per essere ceduti), dove anche dal punto di vista tattico si sceglierà una strada precisa per il futuro. Vanoli o non Vanoli.

Ci piace questa voglia di calcio che si sta respirando, nonostante la classifica davvero deludente. Ci piace questa voglia di Fiorentina che finalmente è tornata. Ma perché è accaduto? Semplice. Erano anni che non vedevamo calciatori e giocate entusiasmanti. Mastantuono, Goncalves, ma anche Jimenez, aspettando Atta. Calciatori che hanno fatto tornare tutti ad aver voglia di accendere la tv, di andare allo stadio, di vivere la partita. E allora anche se alle volte qualche giocata può far arrabbiare, pensiamo sempre a cosa accadeva lo scorso anno, o l'anno prima, o quello prima ancora.

Ci piacciono questi giocatori, che ci provano, che puntano l'uomo, che provano la giocata. Alle volte ci riescono, altre no, pazienza. Nessuna nostalgia per tutti quei passaggini in orizzontale, per quella voglia di tornare sempre indietro. Oggi c'è qualità. Anche se la qualità in alcune occasioni si paga a caro prezzo, alla fine ti salva. Per questo la Fiorentina non lotterà per la salvezza, ne siamo sicuri. Forse nemmeno per l'Europa, ma dopo anni di fatiche e di calciatori da zero a zero, potremmo anche accontentarci. Sperando in un futuro finalmente migliore dal punto di vista sportivo.