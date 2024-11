Classifica dei rigori a favore dall'introduzione del VAR in Serie A: Fiorentina dietro alle milanesi e romane, ma davanti alla Juventus

Il VAR è arrivato in Serie A nel campionato 2017-18, facendo la sua prima apparizione in uno Juventus-Cagliari, nell'ambito di un rigore poi assegnato agli isolani. Oggi, a sette anni di distanza, TransferMarkt ha stilato la lista delle squadre che hanno ricevuto più rigori a favore dall'introduzione del VAR: la Fiorentina si trova tra le prime.

Inter in testa, ma non per percentuale realizzativa: viola al sesto posto

Al primo posto per rigori a favore fischiati troviamo l'Inter, a pari merito con la Lazio: le due squadre hanno visto assegnarsi ben 70 rigori a favore. Tuttavia, i nerazzurri hanno una percentuale realizzativa più alta (84% contro l'80% della Lazio). A seguire c'è poi la Roma, con 66 rigori a favore (82% realizzati) e il Milan a 64 (75% realizzati). Ecco poi la Fiorentina, in perfetta parità col Napoli: entrambe le squadre hanno ricevuto 61 rigori a favore, segnandone il 77%. Stessa percentuale della Juventus, che però ha un rigore in meno a favore. Si segnala poi la grande percentuale realizzativa del Sassuolo (e quindi di Berardi), che con 58 rigori a favore ne ha realizzati l'86%: solo il Bologna ha la stessa percentuale, ma con ben 23 rigori in meno dei neroverdi.